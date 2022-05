Camere di commercio, da 73 a 60. Prete ai Governatori: Procedere al più presto agli accorpamenti (Di giovedì 5 maggio 2022) Un appello ai Presidenti delle Regioni interessate perché procedano il più rapidamente possibile agli ultimissimi accorpamenti fra Camere di commercio previsti dalla riforma del 2015. Lo lancia il presidente di UnionCamere, Andrea Prete, dopo che il Parlamento ha deciso ancora una volta di non accogliere un emendamento (in questo caso al DL 21 del 2022, il cosiddetto “taglia-prezzi”), che mirava a bloccare gli accorpamenti mancanti, per portare il numero delle Camere di commercio italiane a 60. “Siamo al traguardo di una riforma che si trascina da troppo tempo – afferma Prete -. Già 60 Camere hanno completato gli accorpamenti e in Senato è appena andato a vuoto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 maggio 2022) Un appello ai Presidenti delle Regioni interessate perché procedano il più rapidamente possibileultimissimifradiprevisti dalla riforma del 2015. Lo lancia il presidente di Union, Andrea, dopo che il Parlamento ha deciso ancora una volta di non accogliere un emendamento (in questo caso al DL 21 del 2022, il cosiddetto “ta-prezzi”), che mirava a bloccare glimancanti, per portare il numero dellediitaliane a 60. “Siamo al traguardo di una riforma che si trascina da troppo tempo – afferma-. Già 60hanno completato glie in Senato è appena andato a vuoto ...

