(Di giovedì 5 maggio 2022) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Una spiccata capacità criminale". Così il gip di Milano Raffaella Mascarino descrive i cinque indagati colpiti dall'di custodia cautelare dell'inchiesta che vede al centro i reati di bancarotta e insider trading di alcuni ex vertici delattivo nel settore dei rifiuti e attualmente in amministrazione straordinaria. I cinque avrebbero proceduto allo "svuotamento delle casse delin stato di dissesto pianificando e realizzando, negli anni, complesse e sofisticate operazioni finalizzate alle distrazioni,nuate anche quando sono iniziate le procedure concorsuali". Isarebbero finiti suidell'ex presidente Giovanni Battista(finito in ...

TV7Benevento : Biancamano: ordinanza, 'Pizzimbone spregiudicato, soldi gruppo su conti personali' - -

Biancamano: ordinanza, 'Pizzimbone spregiudicato, soldi gruppo su conti personali' Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Una spiccata capacità criminale". Così il gip di Milano Raffaella Mascarino descrive i cinque indagati colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare dell'inchiesta ...La società presentava nel 2021 un indebitamento complessivo pari ad oltre 400 milioni di euro - di cui circa 200 nei confronti dell'Erario ...