X FACTOR: LA NUOVA GIURIA TRA CONFERME E RITORNI. IN ARRIVO DUE GRANDI NOVITÀ? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Inizia a prendere forma il nuovo corso di X FACTOR, il talent show di Sky si prepara alla sua diciassettesima edizione in autunno tra GRANDI NOVITÀ. Il tutto a partire dalla GIURIA che cambia pelle tra NOVITÀ, CONFERME e RITORNI. Si parte, almeno secondo le ultime voci, da una conferma che ha il nome di Manuel Agnelli. Torna Fedez e questo è certo visto è stata lo stesso rapper e influencer ad annunciarlo sui social. E poi? Due giudici nuovi. Parliamo di Ambra, anticipata da Dagospia, e Dargen D’Amico, annunciato da Chi. Non sarebbero stati confermati in GIURIA a XF, per decisione di Sky o per altri impegni dei diretti interessati, Emma, Mika e Hell Raton. Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 4 maggio 2022) Inizia a prendere forma il nuovo corso di X, il talent show di Sky si prepara alla sua diciassettesima edizione in autunno tra. Il tutto a partire dallache cambia pelle tra. Si parte, almeno secondo le ultime voci, da una conferma che ha il nome di Manuel Agnelli. Torna Fedez e questo è certo visto è stata lo stesso rapper e influencer ad annunciarlo sui social. E poi? Due giudici nuovi. Parliamo di Ambra, anticipata da Dagospia, e Dargen D’Amico, annunciato da Chi. Non sarebbero stati confermati ina XF, per decisione di Sky o per altri impegni dei diretti interessati, Emma, Mika e Hell Raton.

Advertising

bubinoblog : X FACTOR: LA NUOVA GIURIA TRA CONFERME E RITORNI. IN ARRIVO DUE GRANDI NOVITÀ? - 4ever_cat : RT @microsoftitalia: In questa nuova pill parliamo di #Azure AD Multi-Factor Authentication e di come configurare le politiche di accesso c… - anformato : RT @microsoftitalia: In questa nuova pill parliamo di #Azure AD Multi-Factor Authentication e di come configurare le politiche di accesso c… - microsoftitalia : In questa nuova pill parliamo di #Azure AD Multi-Factor Authentication e di come configurare le politiche di access… - gossip_t7 : #AmbraAngiolini nuova giudice di #XFactor? L’indiscrezione corre sul web -