Virginia Raffaele porta in scena a Roma i ricordi di un’infanzia speciale

Leggi su tuacitymag

(Di mercoledì 4 maggio 2022)torna su un palco dicon un nuovo spettacolo. L’appuntamento con il pubblico della sua città è dal 3 al 15 maggio al Teatro Brancaccio di via Merulana. Samusà il nuovo spettacolo diDopo la brusca interruzione dovuta alla pandemia che ha bloccato la partenza del tour proprio al suo inizio nel 2020,torna finalmente nei teatri con Samusà, il suo nuovo spettacolo. Al netto del lockdown, sono stati due anni intensi per, divisa tra televisione e cinema, dove si prepara a debuttare come protagonista di un film nel 2022 e ha dato la voce a personaggi dei cartoni animati come Morticia de La Famiglia Addams e i Croods. Ma, appena è stato possibile, l’attrice e performer ...