Ucraina, embargo a petrolio russo: c’è il piano (soft) UE (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non si ferma il pressing dell’Unione europea su Mosca: annunciato il nuovo pacchetto, il sesto, di sanzioni alla Russia come risposta all’ invasione in Ucraina. L’annuncio della von der Leyen “Proponiamo un divieto del petrolio russo, un divieto totale d’importazione di tutto il petrolio russo, via mare e via oleodotto, greggio e raffinato. Lo ha detto la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen all’Europarlamento. “Ci assicureremo di eliminare gradualmente il petrolio russo in modo ordinato, in modo da permettere a noi e ai nostri partner di assicurare vie di approvvigionamento alternative e di ridurre al minimo l’impatto sui mercati globali. Questo è il motivo per cui elimineremo gradualmente il greggio russo entro sei mesi e i prodotti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non si ferma il pressing dell’Unione europea su Mosca: annunciato il nuovo pacchetto, il sesto, di sanzioni alla Russia come risposta all’ invasione in. L’annuncio della von der Leyen “Proponiamo un divieto del, un divieto totale d’importazione di tutto il, via mare e via oleodotto, greggio e raffinato. Lo ha detto la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen all’Europarlamento. “Ci assicureremo di eliminare gradualmente ilin modo ordinato, in modo da permettere a noi e ai nostri partner di assicurare vie di approvvigionamento alternative e di ridurre al minimo l’impatto sui mercati globali. Questo è il motivo per cui elimineremo gradualmente il greggioentro sei mesi e i prodotti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen: 'Il futuro dell'Ue si scrive anche in Ucraina. Via Sberbank da Swift, embargo al petrolio… - fattoquotidiano : Nuovo pacchetto di sanzioni Ue: banche e tv di Mosca nel mirino, ’embargo totale a petrolio russo in 6 mesi’ - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, nuove sanzioni Ue: embargo al petrolio russo in 6 mesi, Sberbank fuori da Swift e stop a tre… - andreafrugiuele : @marattin Il tuo @matteorenzi ha venduto armi a Putin durante l'embargo UE, lo ha più volte lodato pubblicamente e… - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: Il piano dell’Ue per l’embargo del petrolio russo: «Stop in sei mesi» -