Strage in Ucraina, terribile incidente d’auto: morte almeno 27 persone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un terribile incidente con un bilancio drammatico si è verificato ieri, 3 maggio, intorno alle 19:20. almeno ventisette persone sono rimaste uccise nello scontro tra un autobus, un camion di carburante e un’autovettura. “È la più grande tragedia sulle strade degli ultimi dieci anni”, ha osservato il consigliere ministeriale Anton Gerashchenko. La dinamica dello scontro e le vittime L’incidente è avvenuto nella regione dell’Ucraina occidentale di Rivne. Il luogo del terribile scontro si trova a circa 100 chilometri dal confine polacco. L’autostrada che collega Kiev e Chop ha dovuto essere completamente chiusa all’altezza di Sytne. Lo rendo noto il ministero degli Interni ucraino, citato dai media locali. Un camion che trasportava carburante si è scontrato con un ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 4 maggio 2022) Uncon un bilancio drammatico si è verificato ieri, 3 maggio, intorno alle 19:20.ventisettesono rimaste uccise nello scontro tra un autobus, un camion di carburante e un’autovettura. “È la più grande tragedia sulle strade degli ultimi dieci anni”, ha osservato il consigliere ministeriale Anton Gerashchenko. La dinamica dello scontro e le vittime L’è avvenuto nella regione dell’occidentale di Rivne. Il luogo delscontro si trova a circa 100 chilometri dal confine polacco. L’autostrada che collega Kiev e Chop ha dovuto essere completamente chiusa all’altezza di Sytne. Lo rendo noto il ministero degli Interni ucraino, citato dai media locali. Un camion che trasportava carburante si è scontrato con un ...

Advertising

Sofiajeanne : RT @stefanoangeli50: Scoperta una nuova strage di civili ucraini perpetrata dai soldati russi, ritrovati a Irpin 290 corpi - GiusiFasano : E' il primo identificato e accusato della strage di Bucha. Ma lui dice che non esce dalla Bielorussia da più di due… - Bolpet : RT @francofontana43: Otto anni fa la strage di Odessa, una delle pagine più nere dell’Ucraina I “filorussi” bruciati vivi nella casa del si… - Jpolemica666 : RT @umanesimo: Nella strage di Odessa un ruolo fondamentale non lo giocò solo chi diede fuoco al palazzo del Sindacato, ma anche la polizia… - Leonard71816307 : @Starlitz2 @ilgiornale Non a armamenti e uomini a sufficienza se vanno avanti sarà una strage e se a quell’altro gl… -