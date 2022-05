Roma, lite tra coinquilini finisce a coltellate (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno arrestato un Romano di 53 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di tentato omicidio ai danni di un cittadino egiziano di 55 anni. I militari, a seguito di una segnalazione giunta al “112” sono intervenuti in un appartamento di via dei Castani, condiviso dai due, dove, a seguito di una furibonda lite scoppiata verosimilmente per problemi di convivenza, l’italiano avrebbe afferrato un pugnale e ferito gravemente il coinquilino, colpendolo al petto e provocandogli una profonda ferita. Subito dopo, il presunto autore avrebbe tentato di dileguarsi per far perdere le proprie tracce ma è stato intercettato e bloccato dai Carabinieri nel frattempo intervenuti. La vittima, trasportata d’urgenza da personale del ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 4 maggio 2022)– Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione diCentocelle hanno arrestato unno di 53 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di tentato omicidio ai danni di un cittadino egiziano di 55 anni. I militari, a seguito di una segnalazione giunta al “112” sono intervenuti in un appartamento di via dei Castani, condiviso dai due, dove, a seguito di una furibondascoppiata verosimilmente per problemi di convivenza, l’italiano avrebbe afferrato un pugnale e ferito gravemente il coinquilino, colpendolo al petto e provocandogli una profonda ferita. Subito dopo, il presunto autore avrebbe tentato di dileguarsi per far perdere le proprie tracce ma è stato intercettato e bloccato dai Carabinieri nel frattempo intervenuti. La vittima, trasportata d’urgenza da personale del ...

