Pietro e le 15 coltellate a Romina L' ultimo post | No alla violenza

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Leal termine di una lite. L'uomo non accettava la fine della loro storia e la nuova relazione della ragazza con un altro uomo

Advertising

isNews_it : Uccisa a coltellate dall’ex compagno: arrestato Pietro Ialongo, 38enne di Cerro al Volturno - isNews_it : Uccisa a coltellate dall’ex compagno: arrestato Pietro Ialongo, 38enne di Cerro al Volturno - News_24it : E' stato trovato ieri pomeriggio in stato confusionale sul lungomare di Sabaudia,Pietro Ialongo ,38 anni. E' stato… -

Romina era in una pozza di sangue, uccisa con una serie di, una quindicina al ventre e ... Così,Ialongo, 38 anni, residente a Frosinone, è stato fermato dai carabinieri che hanno ...Avrebbe colpito la sua ex fidanzata con almeno quindici, poi è fuggito dal centro di percorrendo cinquanta chilometri, fino alla spiaggia di . Lì è stato fermato dai carabinieriIalongo, 36 anni, accusato dell'omicidio di , 34 anni ...Un delitto atroce: è stata raggiunta da almeno 15 coltellate Romina De Cesare ... con l’uomo sottoposto a fermo indiziario per il femminicidio, il 38enne Pietro Ialongo. Vale a dire l’ex fidanzato, ...La confessione ai carabinieri Pietro e Romina erano originari dello stesso paese ... colpita al ventre con almeno dieci coltellate. I magistrati delle Procure di Latina e Frosinone, Claudio De Lazzaro ...