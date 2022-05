Papa Francesco | il Cremlino dopo l’intervista | “Nessun accordo per un incontro” Patriarcato | “Le sue parole su Kirill non aiutano il dialogo”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) A oltre un giorno dalla pubblicazione, dalle istituzioni di Mosca piovono reazioni negative alrilasciata daal Corriere. Dapprima è ila chiudere la porta all’con il presidente russo Vladimir Putin che Bergoglio ha detto di auspicare: “Non sono stati raggiunti accordi in merito”, fa sapere il portavoce Dmitry Peskov, precisando che in ogni caso “iniziative del genere dovrebbero passare dai servizi diplomatici”. Tutto il contrario della versione accreditata – il giorno– dallo stesso quotidiano di via Solferino, che basandosi sulle dichiarazioni dell’ambasciatore russo presso la Santa Sede (“In qualsiasi situazione internazionale, ilcon ilè importante per ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie a Papa Francesco, una guida che sta cercando, davvero, da sempre e ad ogni costo, di arrivare alla Pace. - lucfontana : Papa Francesco: «Putin non si ferma, sono pronto a incontrarlo a Mosca» | Intervista esclusiva - vaticannews_it : Il #Papa al @Corriere: sono pronto a incontrare #Putin a Mosca. Francesco a colloquio con il direttore Luciano Font… - LuigiDonfrance1 : RT @Anna302478978: Bergoglio ha raggiunto l'illuminazione? 'Papa Francesco sfida Vladimir Putin: “Incontriamoci a Mosca”. E ACCUSA LA NATO… - PollicinoAndrea : @AngeloSab82 @liamazzola Da una ricerca, mi risulta di Papa Francesco... -

'Dispiace che un mese e mezzo dopo il colloquio con il patriarca Kirill,abbia scelto il tono sbagliato per riferire il contenuto di questa conversazione ', si legge in un comunicato ...NESSUN ACCORDO PER ILA MOSCA 'Non c'è alcun accordo su un eventuale incontro trae il presidente russo Vladimir Putin': il Cremlino gela gli entusiasmi per possibile viaggio del ...Il Patriarca non può diventare il chierichetto di Putin“. Queste le parole di Papa Francesco riportate dal Corriere della Sera, dopo il colloquio avuto tra il Pontefice e alcuni giornalisti del ...Tante volte Papa Francesco ha ripetuto queste sagge parole: «Perché la Chiesa si oppone all’aborto E’ un problema religioso Filosofico No, è un problema scientifico, perché lì c’è una vita umana e ...