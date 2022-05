Omicidio di Alice Scagni, la richiesta d’aiuto dei genitori sei ore prima del delitto in strada (Di mercoledì 4 maggio 2022) I magistrati hanno acquisito la telefonata alla polizia. Per gli inquirenti l’agguato è stato premeditato Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 4 maggio 2022) I magistrati hanno acquisito la telefonata alla polizia. Per gli inquirenti l’agguato è stato premeditato

Advertising

LiguriaOggi : Omicidio Alice Scagni, il fratello Alberto non risponde al magistrato - ParliamoDiNews : Omicidio Alice Scagni, Alberto non risponde al giudice #AliceScagni #Genova #omicidio - infoitinterno : Omicidio Alice Scagni: il fratello non risponde al giudice, procura chiederà consulenza psichiatrica - valetu70 : RT @giraparole: La cosa che va peggio in Italia, l'incuria delle istituzioni, ha significato per una giovane mamma la condanna a morte. '… - occhio_notizie : Il 42enne deve rispondere del reato di omicidio volontario premeditato ma la sua situazione processuale potrebbe di… -