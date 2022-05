Mourinho: “Spero che domani i tifosi possano starci vicini, vogliamo vincere” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24, di seguito le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della gara di Conference League contro il Leicester. Di seguito le sue parole. “Cosa significano questi 90 minuti? Significano la partita che non ho mai vinto, ovvero la prossima. La prossima significa tutto, quella che non ho mai giocato. Questa è una semifinale europea che può portare il mio club in una finale e questo prende più significato. Come ci arriva la Roma? Semifinale è la semifinale. Si gioca ad una partita. Partita secca, si gioca a Roma. Il vantaggio loro l’ho sentito già primo quando ero in Europa con il Manchester, ovvero di riposare non avendo obiettivi in Europa. Per noi ancora no invece. Loro hanno talento, ma anche noi siamo forti ma vogliamo vincere. Un ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Josè, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24, di seguito le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della gara di Conference League contro il Leicester. Di seguito le sue parole. “Cosa significano questi 90 minuti? Significano la partita che non ho mai vinto, ovvero la prossima. La prossima significa tutto, quella che non ho mai giocato. Questa è una semifinale europea che può portare il mio club in una finale e questo prende più significato. Come ci arriva la Roma? Semifinale è la semifinale. Si gioca ad una partita. Partita secca, si gioca a Roma. Il vantaggio loro l’ho sentito già primo quando ero in Europa con il Manchester, ovvero di riposare non avendo obiettivi in Europa. Per noi ancora no invece. Loro hanno talento, ma anche noi siamo forti ma. Un ...

