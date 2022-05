Mourinho, che smacco di mercato all’Inter: Marotta resta di sasso (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sfida tutta italiana sul mercato per il giocatore dell’Olympique Marsiglia. Mourinho prepara lo smacco per l’Inter, le ultime L’Inter pensa alle prossime mosse da attuare sul mercato per la prossima sessione estiva appunto di calciomercato. Lo smacco, su un’operazione in particolare, potrebbe però arrivare proprio da un ex nerazzurro. E non uno qualunque. Si tratta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sfida tutta italiana sulper il giocatore dell’Olympique Marsiglia.prepara loper l’Inter, le ultime L’Inter pensa alle prossime mosse da attuare sulper la prossima sessione estiva appunto di calcio. Lo, su un’operazione in particolare, potrebbe però arrivare proprio da un ex nerazzurro. E non uno qualunque. Si tratta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OfficialASRoma : “Mi piacerebbe che domani i tifosi giocassero la partita con noi. Si può andare allo stadio come spettatori, e si p… - OfficialASRoma : “Se abbiamo 70.000 spettatori il significato è niente. Se abbiamo 70.000 che vogliono giocare, la storia è diversa”… - OfficialASRoma : “C’è una cosa che mi lascia senza parole: trovarmi davanti a tanti ragazzi che il mio nome l’avranno sentito solo d… - centobuste : @IomechiamoRoma1 io stavo lavorando nell'altra stanza e mi moje me fa: ma lo sai che allenatore avete preso? ed io:… - CruiseTitan : RT @OfficialASRoma: “Mi piacerebbe che domani i tifosi giocassero la partita con noi. Si può andare allo stadio come spettatori, e si può a… -