Michele Santoro e i paci-finti con chi ce l' hanno davvero?

«Un pacifista è uno che nutre il coccodrillo sperando che lo mangi per ultimo». L'altro giorno, al teatro Ghione di Roma, sfilava l'assalto di Michele Santoro con il vecchio reggimento di compagni senza patria politica e televisiva, a baionetta sguainata. E mi tornava in mente la vecchia frase di Churchill; solo che ancora, in quel momento, non capivo quale, tra quei pacifisti illustri, il coccodrillo Putin si sarebbe ingoiato per ultimo. Forse i veteromarxisti Nichi Vendola, Arturo Scotto e Luciana Castellina fondatrice del Manifesto, strappati alle nebbie della storia? Forse gli artisti Fiorella Mannoia e Elio Germano che cantano Il disertore di Boris Vian e citano la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo? Forse Sabina Guzzanti che si rimette l'elmetto di Raiot anche se, da questa parte, non c'è più ...

StefanoFeltri : Attenzione a sottovalutare Michele Santoro @Serv_Pubblico : tra un anno ci sono le elezioni e lui ha ragione quando… - PiazzapulitaLA7 : 'Nessuna guerra si fa per motivi umanitari. Non esistono guerre che si fanno per motivi umanitari' Michele Santoro… - VauroSenesi : STASERA #PACEPROIBITA — Il crowdfunding è stato un successo e il teatro è esaurito. Ci associamo a Michele Santoro… - carcarlo28 : RT @VauroSenesi: 400MILA SPETTATORI PER #PACEPROIBITA Leggi il comunicato di Michele #Santoro ?? - capomuta : RT @suzukimaruti: Ho seguito buona parte della manifestazione “Pace proibita” organizzata da Michele Santoro e con ospiti vari della galass… -