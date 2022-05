Lazio, Giordano: “Derby per un posto in Europa” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lazio, Giordano- L’ex calciatore in questione Giordano ha rilasciato delle dichiarazioni a radiosei importanti sulla Lazio. LE SUE PAROLE “Scaricare responsabilità e cercare attenuanti che spesso coinvolgono gli arbitri è una pratica diffusa del nostro calcio. Andiamo avanti con il VAR e poi ci rendiamo conto che anche con la tecnologia ci sono questi errori. Una volta ci va di mezzo la Lazio, in altre occasioni sono state favorite o penalizzate altre squadre. La realtà è che stiamo parlando di cose davvero assurde, errori non ammissibili con la possibilità di rivedere le immagini. Andiamo avanti con le nostre abitudini, parliamo di questi argomenti e non di calcio. Questo è il vezzo del calcio italiano, manca sportività e volontà di guardare in casa propria. Mourinho pareggia con il Bologna e parla di ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 4 maggio 2022)- L’ex calciatore in questioneha rilasciato delle dichiarazioni a radiosei importanti sulla. LE SUE PAROLE “Scaricare responsabilità e cercare attenuanti che spesso coinvolgono gli arbitri è una pratica diffusa del nostro calcio. Andiamo avanti con il VAR e poi ci rendiamo conto che anche con la tecnologia ci sono questi errori. Una volta ci va di mezzo la, in altre occasioni sono state favorite o penalizzate altre squadre. La realtà è che stiamo parlando di cose davvero assurde, errori non ammissibili con la possibilità di rivedere le immagini. Andiamo avanti con le nostre abitudini, parliamo di questi argomenti e non di calcio. Questo è il vezzo del calcio italiano, manca sportività e volontà di guardare in casa propria. Mourinho pareggia con il Bologna e parla di ...

