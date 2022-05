La propaganda russa dice di aver trovato “simboli di magia nera” nel quartier generale dell’esercito ucraino | VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non sono solamente nazisti, ma invocano anche Satana attraverso simboli di magia nera per “rafforzare le loro armi”. Questa è l’ultima paradossale carta complottista e cospirazionista lanciata sul tavolo dalla propaganda russa. Attenzione, non da singoli utenti social ma da quei media finanziati dal Cremlino e che fanno da megafono solo alla versione di Mosca. E nell’ambito delle fantasiose ipotesi e capi d’accusa nei confronti del popolo e dei cittadini ucraini, oggi entra di diritto anche la “magia nera”. ? ????? ?????????? ??????? ????? ???????? ??????? ?????? ?????? https://t.co/PngZsUIyhu pic.twitter.com/ismGjf12Oq — ??? ??????? (@rianru) May 4, 2022 magia nera esercito ucraino, l’assurda ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non sono solamente nazisti, ma invocano anche Satana attrsodiper “rafforzare le loro armi”. Questa è l’ultima paradossale carta complottista e cospirazionista lanciata sul tavolo dalla. Attenzione, non da singoli utenti social ma da quei media finanziati dal Cremlino e che fanno da megafono solo alla versione di Mosca. E nell’ambito delle fantasiose ipotesi e capi d’accusa nei confronti del popolo e dei cittadini ucraini, oggi entra di diritto anche la “”. ? ????? ?????????? ??????? ????? ???????? ??????? ?????? ?????? https://t.co/PngZsUIyhu pic.twitter.com/ismGjf12Oq — ??? ??????? (@rianru) May 4, 2022esercito, l’assurda ...

