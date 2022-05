La giornalista russa su La7: “Non mi fate parlare, questa è censura”. In studio parte la risata (video) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si chiama Nadana Fridrikhson ed è una bionda giornalista russa, in serivzio presso una delle emittenti pubbliche di Mosca: quella dove presta servizio è finanziata direttamente del ministero della Difesa putiniano. E questo rende l’idea di quanto possa essere equilibrata ed equidistante. Da qualche settimana è diventata ricercatissima dai nostri talk show. Tra La7, Rete4 e Raitre è diventata una presenza quasi fissa. Chi è Nadana Fridrikhson L’ultimo show è andato in onda su La7: intervistata da Giovanni Floris, ha accusato il conduttore italiano di fare censura ai suoi danni. La giornalista russa, seguitissima su Instagram, già in passato accusata di essere una sorta di “spia” di Vladimir Putin, si è adontata per un paio di domande incalzanti del giornalista, che cercava risposte ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si chiama Nadana Fridrikhson ed è una bionda, in serivzio presso una delle emittenti pubbliche di Mosca: quella dove presta servizio è finanziata direttamente del ministero della Difesa putiniano. E questo rende l’idea di quanto possa essere equilibrata ed equidistante. Da qualche settimana è diventata ricercatissima dai nostri talk show. Tra La7, Rete4 e Raitre è diventata una presenza quasi fissa. Chi è Nadana Fridrikhson L’ultimo show è andato in onda su La7: intervistata da Giovanni Floris, ha accusato il conduttore italiano di fareai suoi danni. La, seguitissima su Instagram, già in passato accusata di essere una sorta di “spia” di Vladimir Putin, si è adontata per un paio di domande incalzanti del, che cercava risposte ...

