La Bielorussia inizia esercitazioni militari "lampo": «Ma non è una minaccia per l'Europa o i vicini» (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Bielorussia sta svolgendo «esercitazioni militari lampo di forze di risposta». Lo ha fatto sapere stamattina l'agenzia di stampa russa Tass, mentre secondo la Reuters le esercitazioni su larga scala vengono effettuate «per testare la loro prontezza al combattimento», riporta il ministero della Difesa dell'Ucraina. «Si prevede che il test (di preparazione al combattimento) coinvolgerà il movimento di un numero significativo di veicoli militari, che possono rallentare il traffico sulle strade pubbliche», ha affermato il ministero bielorusso in una nota. La Bielorussia aveva svolto esercitazioni militari anche a metà marzo, mentre alcuni filmati avevano immortalato mezzi militari di passaggio verso l'Ucraina da Minsk.

