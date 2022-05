"Inter e Napoli si sono buttate via". Scudetto, la sentenza di Bagni: "Chi deve ringraziare il Milan" (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Questa è la stanza dove dormiva Diego qui a Cesenatico. Era sempre accolto come uno di famiglia, da noi trascorreva giornate sempre serene, dimenticava i propri demoni. In un cassetto ho un video privato di una trentina di ore, girate tutte qui a casa mia, nel quale sorride sempre». Salvatore Bagni, ex campione sanguigno di Perugia, Inter, Napoli, nazionale azzurro e oggi stimato mediatore e consulente di mercato, rende la sua voce dolce quando nomina il Pibe de Oro. Insieme a Maradona, Salva (così lo chiamava l'asso argentino) ha vinto uno Scudetto e coltivato un'amicizia speciale dal 1985, anno in cui i due si conobbero a Napoli. Una simbiosi nata da una frizione tra i due, come spesso accade, poi sfociata in un rapporto unico. Bagni lo ha raccontato nel libro Che vi siete persi... ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Questa è la stanza dove dormiva Diego qui a Cesenatico. Era sempre accolto come uno di famiglia, da noi trascorreva giornate sempre serene, dimenticava i propri demoni. In un cassetto ho un video privato di una trentina di ore, girate tutte qui a casa mia, nel quale sorride sempre». Salvatore, ex campione sanguigno di Perugia,, nazionale azzurro e oggi stimato mediatore e consulente di mercato, rende la sua voce dolce quando nomina il Pibe de Oro. Insieme a Maradona, Salva (così lo chiamava l'asso argentino) ha vinto unoe coltivato un'amicizia speciale dal 1985, anno in cui i due si conobbero a. Una simbiosi nata da una frizione tra i due, come spesso accade, poi sfociata in un rapporto unico.lo ha raccontato nel libro Che vi siete persi... ...

Advertising

pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - EnricoTurcato : Analizziamolo meglio Dusan #Vlahovic Da quando è arrivato, la Juve ha raccolto 27 punti in 12 gare di Serie A, men… - sportface2016 : +++#Milan, #Inter, #Napoli e #Juventus sono le quattro squadre qualificate per la #ChampionsLeague 2022/2023+++ #SerieA - ProfidiAndrea : ?? #Inter, ottimismo per il recupero di Alessandro #Bastoni: il difensore dovrebbe farcela per la finale di… - Boboj29 : @MatMaz72 In Europa non e' mai rigore , in Italia e' rigore per Inter,Milan,Napoli con la Juve avrebbero ammonito l'attaccante -