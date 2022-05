Inter a rischio fallimento? La dirigenza corre ai ripari: la situazione (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’Inter rischia di vivere un finale di stagione drammatico; ecco cosa rischiano i nerazzurri e perché si potrebbe parlare di fallimento. Una stagione iniziata da campioni d’Italia in carica e con grandi aspettative rischia di trasformarsi in un vero e proprio dramma sportivo; l’Inter di Inzaghi potrebbe finire con due immense delusioni e, di conseguenza, riflettere sul futuro del tecnico. In questo momento, infatti, Lautaro e compagni sono secondi in classica, a meno due dal primo posto, ma non hanno più l’asterisco relativo alla partita da recuperare; è proprio la gara contro il Bologna potrebbe aver rappresentato la svolta all’Interno della stagione nerazzurra. LaPresseLo scudetto sembrava alla portata di una squadra che, nonostante gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi, aveva comunque qualcosa in più rispetto alle ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’rischia di vivere un finale di stagione drammatico; ecco cosa rischiano i nerazzurri e perché si potrebbe parlare di. Una stagione iniziata da campioni d’Italia in carica e con grandi aspettative rischia di trasformarsi in un vero e proprio dramma sportivo; l’di Inzaghi potrebbe finire con due immense delusioni e, di conseguenza, riflettere sul futuro del tecnico. In questo momento, infatti, Lautaro e compagni sono secondi in classica, a meno due dal primo posto, ma non hanno più l’asterisco relativo alla partita da recuperare; è proprio la gara contro il Bologna potrebbe aver rappresentato la svolta all’no della stagione nerazzurra. LaPresseLo scudetto sembrava alla portata di una squadra che, nonostante gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi, aveva comunque qualcosa in più rispetto alle ...

