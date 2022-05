Guerra Ucraina, Draghi: “Con Giappone impegno per arrivare a tregua” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, con il primo ministro Giapponese, Fumio Kishida “abbiamo riaffermato la condanna dell’invasione”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunte con il leader Giapponese al termine dell’incontro oggi a Palazzo Chigi. “Italia e Giappone sono impegnate perché si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace. Continuiamo ad aiutare l’Ucraina e a esercitare pressione sulla Russia, perché cessi immediatamente le ostilità”. “L’Italia, l’Unione Europea e il Giappone condividono l’importanza della stabilità e della sicurezza nell’Indo-Pacifico. Con il primo ministro Kishida abbiamo condiviso la preoccupazione per i test ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) –-Russia, con il primo ministrose, Fumio Kishida “abbiamo riaffermato la condanna dell’invasione”. Lo ha detto il premier Mario, nelle dichiarazioni congiunte con il leaderse al termine dell’incontro oggi a Palazzo Chigi. “Italia esono impegnate perché si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace. Continuiamo ad aiutare l’e a esercitare pressione sulla Russia, perché cessi immediatamente le ostilità”. “L’Italia, l’Unione Europea e ilcondividono l’importanza della stabilità e della sicurezza nell’Indo-Pacifico. Con il primo ministro Kishida abbiamo condiviso la preoccupazione per i test ...

