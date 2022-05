Embargo sul petrolio dalla Russia: l’Europa si spacca sul sesto pacchetto di sanzioni per la guerra in Ucraina (Di mercoledì 4 maggio 2022) La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato l’intenzione di imporre un sesto pacchetto di sanzioni alla Russia: il punto fondamentale e decisivo per il futuro del Continente, è l’Embargo graduale ma definitivo al petrolio russo. Un phase out che tuttavia trova già degli ostacoli: il voto è slittato e alcuni Paesi chiedono un differimento della decisione. sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, von der Leyen: “Divieto di importazione del petrolio russo” Prosegue la guerra di sanzioni dell’UE nei confronti di Vladimir Putin per l’invasione e la conseguente guerra in Ucraina. Intervenendo al ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato l’intenzione di imporre undialla: il punto fondamentale e decisivo per il futuro del Continente, è l’graduale ma definitivo alrusso. Un phase out che tuttavia trova già degli ostacoli: il voto è slittato e alcuni Paesi chiedono un differimento della decisione.dialla, von der Leyen: “Divieto di importazione delrusso” Prosegue ladidell’UE nei confronti di Vladimir Putin per l’invasione e la conseguentein. Intervenendo al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'I Paesi dell'Ue che continueranno ad opporsi all'embargo sul petrolio russo sono complici dei crimini commessi dal… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I L'Ungheria non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sul petrolio russo così come è stata… - fattoquotidiano : La spaccatura è netta, persino esibita: l’Ue è spaccata a metà sull’embargo energetico a Mosca e questo genera un b… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I L'Ungheria non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sul petrolio russo così come è stata presen… - idealiberale : RT @davcarretta: Ecco tutti i dettagli del sesto pacchetto di sanzioni alla Russia: embargo sul petrolio, ma non solo. Vietato assicurare… -