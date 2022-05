È sempre un buon momento per (viziarsi con) un gadget a tema Diabolik (Di mercoledì 4 maggio 2022) Visto il peso nella cultura pop italiana, è sempre un buon momento per concedersi uno sfizio a tema Diabolik, al di là degli albi storici e non. Oggi lo è più che mai. Se il tanto atteso film dei Manetti Bros con Miriam Leone - Eva Kant e Luca Marinelli - Diabolik è ormai uscito dal periodo di proiezione delle sale, è anche già protagonista nello streaming. Ad esempio, su NOW tv dopo essere passato in prima visione su Sky Cinema il 2 maggio. Ieri sera, poi, la canzone portante della sua colonna sonora, tutta da ascoltare, ha vinto ai David di Donatello. Ecco quali guilty pleasure non possono mancare: La Jaguar E-Type di Diabolik Iconico quanto il ladro di gioielli, c'è probabilmente solo il mezzo con cui si sposta. La sua Jaguar E-type, di cui abbiamo raccontato ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Visto il peso nella cultura pop italiana, èunper concedersi uno sfizio a, al di là degli albi storici e non. Oggi lo è più che mai. Se il tanto atteso film dei Manetti Bros con Miriam Leone - Eva Kant e Luca Marinelli -è ormai uscito dal periodo di proiezione delle sale, è anche già protagonista nello streaming. Ad esempio, su NOW tv dopo essere passato in prima visione su Sky Cinema il 2 maggio. Ieri sera, poi, la canzone portante della sua colonna sonora, tutta da ascoltare, ha vinto ai David di Donatello. Ecco quali guilty pleasure non possono mancare: La Jaguar E-Type diIconico quanto il ladro di gioielli, c'è probabilmente solo il mezzo con cui si sposta. La sua Jaguar E-type, di cui abbiamo raccontato ...

GuidoDeMartini : ?? IN GIRO SI VEDONO ANCORA TANTE PERSONE CON LA MASCHERINA ANCHE DOVE NON È OBBLIGATORIO ?? Per me non c’e alcun p… - LauraPausini : Oggi finalmente ci rivediamo per la prima volta dopo Sanremo! Proprio nel giorno della #festadeilavoratori! Non ved… - AmorosoOF : “E sul mio viso c’è la tua espressione”. Buon compleanno Andrea. Tua per sempre ??? - dieffepi : RT @CampusMichela: @Davidecap798 @ricpuglisi Non si ha sempre l'influenza, cosí come, per noi allergici, i periodi sono ben definiti e limi… - anto_galli4 : RT @GuidoDeMartini: ?? IN GIRO SI VEDONO ANCORA TANTE PERSONE CON LA MASCHERINA ANCHE DOVE NON È OBBLIGATORIO ?? Per me non c’e alcun probl… -