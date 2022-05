Dramma sul lavoro, Antonio scivola in un canale e muore: inutili i soccorsi dei medici (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ennesimo incidente sul lavoro oggi a Costabissara, nei pressi di Vicenza. Per uomo di 64 anni, Antonio Fabris, non c’è stato nulla da fare. L’incidente si è verificato intorno alle 13. A quanto si apprende l’uomo stava tagliando l’erba, accanto alla pista ciclabile che corre lungo la strada, quando il piccolo trattorino tagliaerba del quale era alla guida è scivolato nel piccolo canale. A dare la notizia della morte dell’uomo il sindaco del paesino in provincia di Vicenza dipendete comunale dal 1988. “Sì, è un nostro dipendente di lungo corso. Venne assunto durante il mio primo mandato di sindaco – spiega il primo cittadino Giovanni Maria Forte -. E ormai si stava accingendo ad andare in pensione”. Non si esclude che all’origine dell’incidente sul lavoro via sia stato un malore. “Non sappiamo come ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ennesimo incidente suloggi a Costabissara, nei pressi di Vicenza. Per uomo di 64 anni,Fabris, non c’è stato nulla da fare. L’incidente si è verificato intorno alle 13. A quanto si apprende l’uomo stava tagliando l’erba, accanto alla pista ciclabile che corre lungo la strada, quando il piccolo trattorino tagliaerba del quale era alla guida èto nel piccolo. A dare la notizia della morte dell’uomo il sindaco del paesino in provincia di Vicenza dipendete comunale dal 1988. “Sì, è un nostro dipendente di lungo corso. Venne assunto durante il mio primo mandato di sindaco – spiega il primo cittadino Giovanni Maria Forte -. E ormai si stava accingendo ad andare in pensione”. Non si esclude che all’origine dell’incidente sulvia sia stato un malore. “Non sappiamo come ...

