David di Donatello | la commovente dedica di Antonio Capuano

Momento intenso quella della premiazione all'82enne Tra i momenti più intensi del David di Donatello, la premiazione ad Antonio Capuano, regista 82enne che ha ricevuto il David Special alla carriera. A premiarlo per la suca carriera Paolo Sorrentino che ha voluto dedicargli un pensiero. Antonio è un maestro di libertà e vitalità, il suo cinema è un ritratto di vitalità. Gli sono molto grato, lui mi ha assunto la prima volta quando ero ragazzo, in 3 secondi, senza che ce ne fosse un motivo valido. Non avevo mai lavorato prima, gliene sarò per sempre grato. Emozionato a e commossa Antonio Capuano che ha voluto dedicare il riconoscimento alla moglie Willy.

