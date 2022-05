David di Donatello 2022, chi ha vinto? Tra conferme e sorprese: tutti i vicitori (Di mercoledì 4 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. I David di Donatello 2022 sono andati in onda da Cinecittà, dove si è svolta la cerimonia di premiazione. Ecco chi si è aggiudicata l’ambita statuetta: tutti i premi. Martedì 3 maggio è andata in onda su Rai Uno la 67a edizione dei premi italiani che danno un riconoscimento importante alla cinematografia. L’evento è stato Leggi su youmovies (Di mercoledì 4 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Idisono andati in onda da Cinecittà, dove si è svolta la cerimonia di premiazione. Ecco chi si è aggiudicata l’ambita statuetta:i premi. Martedì 3 maggio è andata in onda su Rai Uno la 67a edizione dei premi italiani che danno un riconoscimento importante alla cinematografia. L’evento è stato

Advertising

PremiDavid : Swamy Rotolo vince il suo primo David di Donatello a 17 anni: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle c… - RaiUno : Domani, #3maggio, alle 21.25 su #Rai1, l'appuntamento è con la 67ma edizione dei Premi David di Donatello. Conduco… - WeCinema : 'Vorrei ringraziare i napoletani, la troupe, gli attori, mia moglie Daniela, i miei figli. Dedico il premio a Ludov… - michelelavieri1 : RT @Antonio79B: 'So di avere più sex appeal sulla punta del mio naso che molte donne nel loro intero corpo. Non si vede da lontano, ma c’è'… - Enrico65579728 : RT @WeCinema: “Dedico questo premio a mia moglie, la persona migliore che abbia mai conosciuto in vita mia. Inoltre, ringrazio Toni e Leona… -