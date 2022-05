Dalla Fed alla Bank of England | scocca l’ora dei falchi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il nervosismo è quello tipico delle grandi occasioni e per questo è comprensibile. La Federal Reserve, la principale banca centrale del mondo è pronta ad alzare nuovamente il costo del denaro, fino a 0,50 punti base o più. Magari a 0,75 come si aspetta qualche analista. E, a guardare due indicatori, non potrebbe essere altrimenti: l’inflazione negli Stati Uniti viaggia sui livelli più alti da circa 40 anni, all’8,5%, mentre negli ultimi due giorni il rendimento reale del Treasury americano a 10 anni è aumentato di quasi 30 punti base. Fatta eccezione per periodi straordinari (il fallimento di Lehman Brothers, il taper tantrum e il Covid-19), questo si unisce ai cinque progressi più ripidi degli ultimi 25 anni. Di qui, l’accelerazione dell’istituto guidato da Jerome Powell, al suo secondo giro dopo una prima stretta, lo scorso 16 marzo, che era valsa 0,25 punti. Gli occhi degli ...