Addio a Lino Capolicchio, volto del film "Il giardino dei Finzi Contini" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Addio a Lino Capolicchio: l'attore, sceneggiatore e regista italiano è morto a Roma all'età di 78 anni. Protagonista del cinema militante negli Anni '70, ha recitato tra gli altri con De Sica, Risi e Pupi Avati. Nato in Trentino Alto-Adige nella città di Merano il 21 agosto del 1943, trascorre la sua infanzia e adolescenza a Torino, per poi trasferirsi nella Capitale dove ha frequentato l'Accademia nazionale d'Arte drammatica Silvio D'Amico. Gli esordi professionali si compiono presso il Piccolo Teatro di Milano nella compagnia di Giorgio Strehler. Vanta numerosi film e sceneggiature importanti, tra cui: "Metti, una sera a cena" di Giuseppe Patroni Griffi e "Il giovane normale" di Dino Risi. Conosciuto dal grande pubblico soprattutto per la pellicola premio Oscar di Vittorio De Sica "Il giardino

