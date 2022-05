Terremoto, Firenze: sospesa la seduta del Consiglio regionale. Uffizi, Duomo e Impruneta confermano: nessun danno (Di martedì 3 maggio 2022) La seduta del Consiglio regionale della Toscana è stata sospesa dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 registrata oggi alle 17.50 nella zona di Impruneta (Firenze). Il palazzo del Pegaso di Firenze è stato quindi evacuato in via precauzionale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 3 maggio 2022) Ladeldella Toscana è statadopo la scossa didi magnitudo 3.7 registrata oggi alle 17.50 nella zona di). Il palazzo del Pegaso diè stato quindi evacuato in via precauzionale L'articolo proviene daPost.

rtl1025 : ?? Una forte e distinguibile scossa di #terremoto è stata avvertita a #Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6… - DarioNardella : È stata registrata une leggera scossa di #terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento… - EugenioGiani : ?? Scossa di #terremoto in provincia di #Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa… - Incantesimo : RT @Agenzia_Ansa: Non risulterebbero danni a monumenti e musei a Firenze. Le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e il Bargell… - beniaminonatale : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Una forte e distinguibile scossa di terremoto è stata avvertita a Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6 e… -