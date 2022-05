SISSI: IN CORSO LE RIPRESE DELLA SECONDA STAGIONE. NOVITÀ, CAST E MESSA IN ONDA (Di martedì 3 maggio 2022) La prima STAGIONE DELLA serie “SISSI”, prodotto dalla tedesca RTL e trasMESSA in Italia da Canale 5, ha deliziato milioni di telespettatori ed è stata un grande successo in streaming su RTL+. Le RIPRESE DELLA SECONDA STAGIONE di SISSI sono in CORSO nei Paesi baltici. Nel frattempo, Beta Film ha venduto la prima STAGIONE in più di 100 Nazioni in tutto il mondo. Dominique Devenport e Jannik Schümann si calano di nuovo nei ruoli principali di SISSI e Franz, così come la vincitrice del Premio Grimme Désirée Nosbusch nei panni dell’arciduchessa Sophie, la madre di Franz. Il CAST vede come new entry Giovanni Funiati nei panni del conte Gyula Andrássy che ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 3 maggio 2022) La primaserie “”, prodotto dalla tedesca RTL e trasin Italia da Canale 5, ha deliziato milioni di telespettatori ed è stata un grande successo in streaming su RTL+. Ledisono innei Paesi baltici. Nel frattempo, Beta Film ha venduto la primain più di 100 Nazioni in tutto il mondo. Dominique Devenport e Jannik Schümann si calano di nuovo nei ruoli principali die Franz, così come la vincitrice del Premio Grimme Désirée Nosbusch nei panni dell’arciduchessa Sophie, la madre di Franz. Ilvede come new entry Giovanni Funiati nei panni del conte Gyula Andrássy che ...

Advertising

Addictedtolif39 : RT @bubinoblog: SISSI: IN CORSO LE RIPRESE DELLA SECONDA STAGIONE. NOVITÀ, CAST E MESSA IN ONDA - zazoomblog : SISSI: IN CORSO LE RIPRESE DELLA SECONDA STAGIONE. NOVITÀ CAST E MESSA IN ONDA - #SISSI: #CORSO #RIPRESE #DELLA… - bubinoblog : SISSI: IN CORSO LE RIPRESE DELLA SECONDA STAGIONE. NOVITÀ, CAST E MESSA IN ONDA - lucimasi429 : RT @xsempresarai: Sono sicura che, anche in base alle preferenze espresse dalla giuria nel corso del serale, i primi 3 ad accedere saranno… - xsempresarai : Sono sicura che, anche in base alle preferenze espresse dalla giuria nel corso del serale, i primi 3 ad accedere sa… -