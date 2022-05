Serie A, Casini: «Decreto Crescita strumento utile. Arbitri? Var diventi un aiuto» (Di martedì 3 maggio 2022) Il presidente della Lega Serie A Casini ha parlato del Decreto Crescita e delle polemiche sugli Arbitri Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a margine del convegno “Il fattore sociale e di governance negli Esg”, promosso dall’associazione ‘Nedcommunity’, in programma al Salone d’Onore del Coni, ha parlato del Decreto Crescita e delle polemiche sugli Arbitri. Le sue parole riportate dall’ANSA. Decreto Crescita – «Il Decreto Crescita è uno strumento utile, ma non dobbiamo abusarne. I dati che abbiamo evidenziano che al momento non c’è stato un abuso. Nella stagione 21-22 i giocatori tesserati con il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Il presidente della Legaha parlato dele delle polemiche sugliLorenzo, presidente della LegaA, a margine del convegno “Il fattore sociale e di governance negli Esg”, promosso dall’associazione ‘Nedcommunity’, in programma al Salone d’Onore del Coni, ha parlato dele delle polemiche sugli. Le sue parole riportate dall’ANSA.– «Ilè uno, ma non dobbiamo abusarne. I dati che abbiamo evidenziano che al momento non c’è stato un abuso. Nella stagione 21-22 i giocatori tesserati con il ...

