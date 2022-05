Scuole sempre più vuote: 1 milione e 400 mila studenti in meno tra 10 anni (Di martedì 3 maggio 2022) Italia alle prese con un netto calo demografico. Si fanno sempre meno figli e la popolazione residente diminuisce. Secondo gli ultimi dati Istat, il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1 a 3 nel 2050 mentre la popolazione in età lavorativa... Leggi su europa.today (Di martedì 3 maggio 2022) Italia alle prese con un netto calo demografico. Si fannofigli e la popolazione residente diminuisce. Secondo gli ultimi dati Istat, il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1 a 3 nel 2050 mentre la popolazione in età lavorativa...

