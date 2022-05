Ragazza uccisa con 15 coltellate: fermato l’ex in stato confusionale (Di martedì 3 maggio 2022) Una vera e propria tragedia quella che si è consumata all’interno di un’abitazione a Frosinone. Qui gli agenti della Polizia hanno trovato il cadavere di una Ragazza della quale si erano perse le tracce già dal giorno precedente. Leggi anche: Roma, coltellate in strada: uomo in Ospedale con l’orecchio mozzato Il macabro ritrovamento e il fermo dell’ex l’ex fidanzato della giovane è stato invece fermato a Sabaudia. Quando gli agenti lo hanno trovato era semi nudo e in stato confusionale in spiaggia. Dalla sua auto si è riusciti a risalire alla Ragazza ma era ormai troppo tardi. Infatti quando le forze dell’ordine sono arrivate presso l’abitazione di Piazza Plebiscito lei era già cadavere. La Ragazza è stata colpita con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 maggio 2022) Una vera e propria tragedia quella che si è consumata all’interno di un’abitazione a Frosinone. Qui gli agenti della Polizia hanno trovato il cadavere di unadella quale si erano perse le tracce già dal giorno precedente. Leggi anche: Roma,in strada: uomo in Ospedale con l’orecchio mozzato Il macabro ritrovamento e il fermo delfidanzato della giovane èinvecea Sabaudia. Quando gli agenti lo hanno trovato era semi nudo e inin spiaggia. Dalla sua auto si è riusciti a risalire allama era ormai troppo tardi. Infatti quando le forze dell’ordine sono arrivate presso l’abitazione di Piazza Plebiscito lei era già cadavere. Laè stata colpita con ...

