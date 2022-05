Pellissier sullo Scudetto | “Il Milan ha partite più difficili | il percorso dell’Inter…”

Leggi su seriea24

(Di martedì 3 maggio 2022) A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Sergio, ex calciatore, fra le tante, del Chievo Verona e presidente della Fc Clivense. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. “? Sulla carta ilha lepiù complicate: le prossime tre gare sono moltoper i rossoneri. Invece ildell’Inter è ancora tutto da scrivere. Lotta salvezza? Non credevo che la Salernitana potesse ritornare in corsa, un campionato così combattuto non lo vedevamo da anni e questo non può che farci piacere. Aggiungo però che il VAR non sta aiutando gli arbitri. Quando giocavo io gli arbitri avevano una mentalità molto forte, adesso ...