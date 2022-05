Patrizia Bonetti ospite in studio mostra la scottatura a Marco Melandri? La foto (Di martedì 3 maggio 2022) Patrizia Bonetti è durata a L’Isola dei Famosi il tempo di una prima serata, dato che è stata poi costretta a ritirarsi in seguito a delle ustioni riportate dopo la prova del fuoco. Nel corso delle settimane era anche uscito i rumor di lei “pronta a far causa alla produzione del reality per un milione di euro“, ma a quanto pare era una fake news. Ieri sera, infatti, Patty ha fatto il suo ingresso trionfale in studio da Ilary Blasi. “Sto bene mi sono ripresa finalmente, sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, era da tempo che volevo fare questa esperienza. Ma gli incidenti succedono e l’importante è andare avanti. Per chi faccio il tifo? Nicolas. Mi piace come sta agendo all’interno del gruppo”. Ecco il video: L’avventura di Patrizia Bonetti è finita troppo presto ma stasera è con noi in ... Leggi su biccy (Di martedì 3 maggio 2022)è durata a L’Isola dei Famosi il tempo di una prima serata, dato che è stata poi costretta a ritirarsi in seguito a delle ustioni riportate dopo la prova del fuoco. Nel corso delle settimane era anche uscito i rumor di lei “pronta a far causa alla produzione del reality per un milione di euro“, ma a quanto pare era una fake news. Ieri sera, infatti, Patty ha fatto il suo ingresso trionfale inda Ilary Blasi. “Sto bene mi sono ripresa finalmente, sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, era da tempo che volevo fare questa esperienza. Ma gli incidenti succedono e l’importante è andare avanti. Per chi faccio il tifo? Nicolas. Mi piace come sta agendo all’interno del gruppo”. Ecco il video: L’avventura diè finita troppo presto ma stasera è con noi in ...

