“Minacce gravi”. Clemente e Nicolas, retroscena choc dopo la prova all’Isola dei Famosi (Di martedì 3 maggio 2022) Lunedì 2 maggio è andata in onda la tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Anche questo appuntamento si è confermato ricco di colpi di scena e scontri tra le due fazioni, che hanno portato a Minacce a gravi accuse di complotto. In particolare è andata in scena una lite tra i coniugi Russo (Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni) e l’attore Nicolas Vaporidis. dopo una delle prove in diretta, Ilary Blasi è intervenuta chiedendo spiegazioni ad alcuni naufraghi: “Scusate ma ho sentito la parola ‘Minacce’ mi spiegate cosa sta succedendo?”, ha detto la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022. Isola dei Famosi 2022, Minacce tra Nicolas Vaporidis e Clemente Russo “Come ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Lunedì 2 maggio è andata in onda la tredicesima puntata dell’Isola dei2022. Anche questo appuntamento si è confermato ricco di colpi di scena e scontri tra le due fazioni, che hanno portato aaccuse di complotto. In particolare è andata in scena una lite tra i coniugi Russo (Russo e la moglie Laura Maddaloni) e l’attoreVaporidis.una delle prove in diretta, Ilary Blasi è intervenuta chiedendo spiegazioni ad alcuni naufraghi: “Scusate ma ho sentito la parola ‘’ mi spiegate cosa sta succedendo?”, ha detto la conduttrice dell’Isola dei2022. Isola dei2022,traVaporidis eRusso “Come ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Isola dei Famosi, scontro tra Clemente Russo e Nicolas Vaporidis: “Ti faccio un cu*o così. Cose gravi, le minacce le abbi… - infoitcultura : Isola, clima tesissimo: minacce e gravi accuse, Laura abbandona la diretta - ManginiE : RT @GenCar5: ALLARME A 26 giorni dal primo turno delle presidenziali in #Colombia il candidato della #sinistra #GustavoPetro, in testa nei… - FQMagazineit : Isola dei Famosi, scontro tra Clemente Russo e Nicolas Vaporidis: “Ti faccio un cu*o così. Cose gravi, le minacce l… - MicheleAnnibale : RT @GenCar5: ALLARME A 26 giorni dal primo turno delle presidenziali in #Colombia il candidato della #sinistra #GustavoPetro, in testa nei… -