L' apicoltore che insegna a coltivare le erbe biologiche e recuperare i campi incolti

(Di martedì 3 maggio 2022) AGI - Nazareno Circosta ha 74 anni e fa l'. Le sue passioni sono l'agricoltura biologica e il recupero di terreni. Attività che svolge da anni ma, dopo lo scoppio delle ostilità in Ucraina, la conseguente penuria di grano e il timore di un allargamento del conflitto, la sua opera divulgativa è diventata una vera e propria missione. Il ritorno alla terra è uno dei temi nazionali e, secondo Circosta - che a Badolato, il paese del basso Ionio catanzarese in cui vive, conoscono come "il maestro" - la Calabria e il Paese hanno le potenzialità per tornare a essere autosufficienti dal punto di vista alimentare. Il compito che si è assunto è spiegare come. "Tutto questo - dice all'AGI - lo facevo già prima della guerra, da 20-30 anni, quando mi sono reso conto che, dopo gli anni '60-'70, abbiamo perso la sovranità alimentare. Ho sempre ...