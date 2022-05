Il vertice d'emergenza in Cina: «In caso di guerra, resisteremmo a eventuali sanzioni?» (Di martedì 3 maggio 2022) Il Financial Times racconta la «riunione d'emergenza» tra autorità e istituti bancari per capire come reagire nel caso in cui - di fronte a «una guerra regionale», come un'azione di forza a Taiwan — venissero applicate alla Cina le stesse sanzioni imposte alla Russia: «Sarebbe una distruzione economica totale e mutua, una guerra nucleare finanziaria» Leggi su corriere (Di martedì 3 maggio 2022) Il Financial Times racconta la «riunione d'» tra autorità e istituti bancari per capire come reagire nelin cui - di fronte a «unaregionale», come un'azione di forza a Taiwan — venissero applicate allale stesseimposte alla Russia: «Sarebbe una distruzione economica totale e mutua, unanucleare finanziaria»

