Gf Vip 7, ex tronista nel cast insieme al fidanzato? L'indiscrezione (Di martedì 3 maggio 2022) Si è da poco conclusa la sesta edizione del Gf Vip, ma i riflettori sono già puntati a quella che inizierà fra qualche mese. I rumors intorno ai potenziali concorrenti che potrebbero andare a comporre il cast del reality condotto da Alfonso Signorini non si sprecano. Nelle scorse settimane si era vociferato di un ingresso nella Casa di Cinecittà di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi a cui si è detto favorevole anche il genero Pierpaolo Pretelli. Qualche giorno fa poi Dagospia aveva svelato il nome di un altro concorrente nella lista dei possibili candidati, l'attore Alvaro Vitali, già noto al pubblico del reality per aver partecipato a La Fattoria nel 2006. Ma non mancano nemmeno le autocandidature! Secondo quanto riportato da Biccy.it, di recente, nel corso di un'intervista ai microfoni di Trends & Celebrities, un ex tronista ha rivelato che ...

