E alla Camera spunta Damiano dei Maneskin

AGI - "Ho iniziato a soffrire a 16 anni, la diagnosi è arrivata quando ne avevo 24. Ho passato otto anni della mia vita sentendomi dire che ero ipocondriaca, che tutto era nella mia testa". A parlare è Giorgia Soleri, modella di professione e compagna di Damiano David - frontman dei Maneskin - nella vita. Il dolore di cui parla altro non è che la Vulvodinia, un disturbo invalidante che si manifesta con forti dolori alla vagina. Di Vulvodinia oggi si è parlato alla Camera dei deputati, dove è stata presentata una proposta di legge per il riconoscimento della malattia e per mettere in campo alcune misure al fine di dare assistenza a chi ne soffre. Un sostegno concreto, fatto di percorsi si screening e di cura. "Ho speso decine di migliaia di euro per curarmi", continua Giorgia Soleri, "l'ho potuto fare ...

