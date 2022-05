Ciao Darwin nuova stagione, Paolo Bonolis regala nuove speranze. Ma quando? Su Wikipedia una data… (Di martedì 3 maggio 2022) Era l’aprile del 2021 e scrivevamo delle parole di Paolo Bonolis a ‘Visto TV’ in merito all’ipotesi di una nuova stagione di Ciao Darwin: “Non credo che si possa tornare ora a fare “Ciao Darwin” sinceramente. Perché non mi va per una serie di ragioni: usura del prodotto, che meriterebbe un lasso di tempo per rasserenarsi e lasciare anche una scia di disponibilità emotiva da parte nostra per tornare a farlo. È un prodotto piuttosto incombente e ti assicuro che un conto è farlo a 35-38 anni, un conto farlo a 60. È veramente una mazzata. Però è molto divertente” – dichiava il padre del programma che ha intrattenuto gli italiani per 8 stagioni a partire dal 1998. Ma cambiare idea è sinonimo di intelligenza e l’intrattenitore capitolino è sempre parso una ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 3 maggio 2022) Era l’aprile del 2021 e scrivevamo delle parole dia ‘Visto TV’ in merito all’ipotesi di unadi: “Non credo che si possa tornare ora a fare “” sinceramente. Perché non mi va per una serie di ragioni: usura del prodotto, che meriterebbe un lasso di tempo per rasserenarsi e lasciare anche una scia di disponibilità emotiva da parte nostra per tornare a farlo. È un prodotto piuttosto incombente e ti assicuro che un conto è farlo a 35-38 anni, un conto farlo a 60. È veramente una mazzata. Però è molto divertente” – dichiava il padre del programma che ha intrattenuto gli italiani per 8 stagioni a partire dal 1998. Ma cambiare idea è sinonimo di intelligenza e l’intrattenitore capitolino è sempre parso una ...

