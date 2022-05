Alvignano | grande partecipazione per l’Open Day dal tema ‘Il pane è nostro’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti(Ce) –all’evento d’inaugurazione del Mulino Bencivenga, che si è tenuto sabato 30 aprile nel Comune di, alla presenza di numerose autorità istituzionali, politiche ed imprenditoriali del casertano. Primo ad intervenire è stato proprio il Sindaco diAngelo Marcucci che , con un filo di commozione nella voce, ha lodato l’iniziativa del patron Lorenzo Di Guglielmo, auspicando funga da modello per altri operatori illuminati nello sviluppo di un territorio che ha enormi potenzialità. L’imprenditore Di Guglielmo, infatti, ha attuato un’importante opera di bonifica e recupero territoriale su una superficie di circa 200.000 metri quadri, nella fertile valle del medio Volturno , in Via San Giacomo, dove oggi si coltivano ...