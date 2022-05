UE, 100 smart city a impatto climatico zero (Di lunedì 2 maggio 2022) Le nostre aree urbane ospitano il 75 % della popolazione dell’Unione Europea. A livello globale le città consumano oltre il 65% dell’energia mondiale, generando oltre il 70 % delle emissioni di CO2. Anche da questo dato nasce la necessità che siano le città stesse a fungere da ecosistemi di sperimentazione e innovazione e aiutino tutte le altre a diventare climaticamente neutre entro il 2050. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione, ha dichiarato: “Ormai la green transition è iniziata in tutta Europa, ma c’è sempre bisogno di pionieri che si prefiggono obiettivi ancora più ambiziosi. Queste città ci stanno indicando il cammino verso un futuro più sano e potranno contare su tutto il nostro appoggio. Mettiamoci subito al lavoro.” UE Mission, quali sono? La Commissione europea ha varato, il 29 Settembre 2021, cinque nuove EU Mission, per affrontare 3 sfide rilevanti in materia ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 maggio 2022) Le nostre aree urbane ospitano il 75 % della popolazione dell’Unione Europea. A livello globale le città consumano oltre il 65% dell’energia mondiale, generando oltre il 70 % delle emissioni di CO2. Anche da questo dato nasce la necessità che siano le città stesse a fungere da ecosistemi di sperimentazione e innovazione e aiutino tutte le altre a diventare climaticamente neutre entro il 2050. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione, ha dichiarato: “Ormai la green transition è iniziata in tutta Europa, ma c’è sempre bisogno di pionieri che si prefiggono obiettivi ancora più ambiziosi. Queste città ci stanno indicando il cammino verso un futuro più sano e potranno contare su tutto il nostro appoggio. Mettiamoci subito al lavoro.” UE Mission, quali sono? La Commissione europea ha varato, il 29 Settembre 2021, cinque nuove EU Mission, per affrontare 3 sfide rilevanti in materia ...

giorgio_gori : Nove città italiane sono state selezionate dalla #CommissioneEuropea tra le 100 che partecipano alla Missione “Clim… - gualtierieurope : Roma è tra le 100 città scelte dalla Commissione Europea per partecipare alla Missione del programma “Horizon Europ… - DarioNardella : #Firenze tra le 100 città selezionate dall’Ue per l’obiettivo del #GreenDeal della neutralità climatica entro il 20… - lindipende : #UE, scelte 9 città italiane per il progetto #centriurbanisostenibili Sono 9 le città italiane che prenderanno par… - CLAUDIABELOTTI5 : RT @giorgio_gori: Nove città italiane sono state selezionate dalla #CommissioneEuropea tra le 100 che partecipano alla Missione “Climate-ne… -