Ucraina, Conte: "Governo chiarisca qual è suo impegno per stop guerra" (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Governo deve "riferire qual è il suo impegno, quali sono gli sforzi diplomatici che sta portando avanti per porre fine a questa guerra" tra Ucraina e Russia. Così il leader M5S Giuseppe Conte, ospite di 'Metropolis' su Repubblica.it. E' auspicabile che il premier Draghi, in Parlamento, si esprima contro il rischio di un'escalation militare? "Assolutamente, lo pretendo a nome dei cittadini che rappresento e del M5S", afferma ancora Conte, che aggiunge: "Non è questione solo di tipologia di armi, è questione di evitare il rischio di un'escalation". "Se il nostro obiettivo è evitare la distruzione delle città, carneficina e recessione economica… abbiamo il dovere di parlare ai nostri alleati, di non recitare un ruolo da comparsa",

