Palermo, un cantante e un consigliere comunale arrestati per truffa ai danni dello Stato e falso in atti pubblici sono le accuse a carico di un consigliere comunale di Palermo e di un cantante. Si tratta rispettivamente di Giulio Cusumano e Alessio Scarlata. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Palermo, sono nate dalla denuncia di un funzionario del Comune di Palermo, che ha raccontato di aver subito "pressioni e intimidazioni" da parte dei due soggetti, al fine di favorire associazioni culturali "amiche" che operano nel mondo teatrale palermitano. Dopo gli accertamenti, è emerso che in riferimento alla manifestazione "Palermo città della cultura 2018" i due soggetti "avrebbero ...

