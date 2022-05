Palermo femminile: rosa sconfitte dalla Pink Bari e retrocesse matematicamente in C (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Palermo femminile perde in casa contro la Pink Bari e retrocede matematicamente nel campionato di Serie C Leggi su mediagol (Di lunedì 2 maggio 2022) Ilperde in casa contro lae retrocedenel campionato di Serie C

settalese : RT @FIGCfemminile: ?? Il Brescia perde e il Como accorcia! Si infiamma la lotta per la promozione nella massima serie ?????? ???? Retrocedono… - RobertaFazio7 : RT @FIGCfemminile: ?? Il Brescia perde e il Como accorcia! Si infiamma la lotta per la promozione nella massima serie ?????? ???? Retrocedono… - FIGCfemminile : ?? Il Brescia perde e il Como accorcia! Si infiamma la lotta per la promozione nella massima serie ?????? ???? Retroce… - ILOVEPACALCIO : Palermo femminile: rosanero retrocesse in C dopo la sconfitta interna contro le Pink Bari - danilo_billi_74 : San Marino Academy, bomber Barbieri suona la carica: “Prova di carattere per cancellare Palermo” -