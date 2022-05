Mamma di 33 anni scomparsa da giorni: la polizia trova il corpo abbandonato in un bosco, con ferite alla testa (Di lunedì 2 maggio 2022) Si sono spente le speranze di ritrovare Katie Kenyon in vita, la giovane Mamma di 33 anni scomparsa da diversi giorni è stata ritrovata priva di vita in un bosco. Già sul finire della scorsa settimana la polizia di Lancashire ha confermato l’identità dei resti e anche la causa della morte. Pochi giorni dopo la scomparsa, avvenuta il 22 aprile, la polizia ha tratto in arresto il fidanzato di lei, il 50enne Andrew Burfield, con l’accusa di omicidio. trovati i resti di Katie Kenyon, giovane Mamma scomparsa il 23 aprile Katie Kenyon, giovane Mamma 33enne di due bambini originaria di Padiham Burnley, nel Lancashire, è morta. La ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 maggio 2022) Si sono spente le speranze di rire Katie Kenyon in vita, la giovanedi 33da diversiè stata rita priva di vita in un. Già sul finire della scorsa settimana ladi Lancashire ha confermato l’identità dei resti e anche la causa della morte. Pochidopo la, avvenuta il 22 aprile, laha tratto in arresto il fidanzato di lei, il 50enne Andrew Burfield, con l’accusa di omicidio.ti i resti di Katie Kenyon, giovaneil 23 aprile Katie Kenyon, giovane33enne di due bambini originaria di Padiham Burnley, nel Lancashire, è morta. La ...

