LIVE MotoGP, Test Jerez 2022 in DIRETTA: Brad Binder in testa; alle sue spalle Quartararo e Zarco (Di lunedì 2 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della gara di ieri 12.42 Curiosamente, nelle prime quattro posizioni troviamo nell’ordine vetture motorizzate KTM, Yamaha, Ducati e Honda. 12.39 Buon tempo per Johann Zarco! Si porta in terza posizione con 1:37.517. 12.36 Darryn Binder resta il pilota ad aver concluso più giri, ben 40, ma ha fatto registrare l’ultimo tempo, 1:38.939. 12.33 Si migliora Jack Miller! Quarto tempo per il pilota della Ducati, 1:37.727. 12.30 Torna a girare anche Marco Bezzecchi, attualmente undicesimo. 12.27 Sono attualmente in pista Pol Espargaro, Jack Miller, Remy Gardner e Darryn Binder. 12.24 Cambia dunque la top 10 dei tempi sinora registrati: 1 Brad Binder (SUD) RedBull KTM 1:37.294 2 Fabio ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della gara di ieri 12.42 Curiosamente, nelle prime quattro posizioni troviamo nell’ordine vetture motorizzate KTM, Yamaha, Ducati e Honda. 12.39 Buon tempo per Johann! Si porta in terza posizione con 1:37.517. 12.36 Darrynresta il pilota ad aver concluso più giri, ben 40, ma ha fatto registrare l’ultimo tempo, 1:38.939. 12.33 Si migliora Jack Miller! Quarto tempo per il pilota della Ducati, 1:37.727. 12.30 Torna a girare anche Marco Bezzecchi, attualmente undicesimo. 12.27 Sono attualmente in pista Pol Espargaro, Jack Miller, Remy Gardner e Darryn. 12.24 Cambia dunque la top 10 dei tempi sinora registrati: 1(SUD) RedBull KTM 1:37.294 2 Fabio ...

