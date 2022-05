L’Aia sospende Pairetto e Nasca fino a fine stagione per l’errore in Spezia-Lazio (Di lunedì 2 maggio 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che cita l’Ansa, L’Aia ha deciso di sospendere per il resto della stagione l’arbitro Pairetto e il Var Nasca per l’errore in Spezia-Lazio. Un errore denunciato ieri sera dall’allenatore della Roma, José Mourinho. Del quale L’Aia, fino a quel momento, evidentemente non si era accorta. La Lazio ha vinto 4-3 con gol nel finale di Acerbi che era in evidente fuorigioco perché la regola dice che per non essere fuorigioco tra il giocatore e la porta devono esserci due avversari di cui di norma uno è il portiere. In questo caso, però, il portiere dello Spezia al momento del passaggio era più avanti di Acerbi e quindi c’era un solo giocatore ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 maggio 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che cita l’Ansa,ha deciso dire per il resto dellal’arbitroe il Varperin. Un errore denunciato ieri sera dall’allenatore della Roma, José Mourinho. Del qualea quel momento, evidentemente non si era accorta. Laha vinto 4-3 con gol nel finale di Acerbi che era in evidente fuorigioco perché la regola dice che per non essere fuorigioco tra il giocatore e la porta devono esserci due avversari di cui di norma uno è il portiere. In questo caso, però, il portiere delloal momento del passaggio era più avanti di Acerbi e quindi c’era un solo giocatore ...

