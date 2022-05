Hugo Boss, chiude lo stabilimento di Scandicci: 22 lavoratori coinvolti (Di lunedì 2 maggio 2022) Secondo l'accordo firmato, tre verranno ricollocati in uno stabilimento in Svizzera mentre gli altri 19 avranno delle uscite con incentivi Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 2 maggio 2022) Secondo l'accordo firmato, tre verranno ricollocati in unoin Svizzera mentre gli altri 19 avranno delle uscite con incentivi

