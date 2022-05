Giorgetti, viaggio Salvini a Mosca? Penso ci voglia prudenza (Di lunedì 2 maggio 2022) "Credo che Salvini sia animato da sincere intenzioni ed aneliti pacifisti. Non mi risulta che sia in programma un viaggio di questo tipo a Mosca. Credo che le azioni diplomatiche internazionali, in una situazione come questa, richiedano grande prudenza e soprattutto debbano essere coordinate col governo che la Lega sotiene". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri sul decreto aiuti, a proposito di un eventuale viaggio a Mosca del leader della Lega. "Penso che si chiarirà questa dichiarazione di Salvini - ha concluso - mi sembra da valutare con grande prudenza". Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 maggio 2022) "Credo chesia animato da sincere intenzioni ed aneliti pacifisti. Non mi risulta che sia in programma undi questo tipo a. Credo che le azioni diplomatiche internazionali, in una situazione come questa, richiedano grandee soprattutto debbano essere coordinate col governo che la Lega sotiene". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri sul decreto aiuti, a proposito di un eventualedel leader della Lega. "che si chiarirà questa dichiarazione di- ha concluso - mi sembra da valutare con grande".

donyp00288476 : RT @petunianelsole: Giorgetti: 'Non mi risulta sia in programma un viaggio a Mosca' del segretario della Lega, Matteo Salvini. Tali inizia… - Mennycide : RT @StefanoMagnacca: Questa sera abbiamo apprezzato la cinquina a piena mano che #Draghi a stampato sulla guancia di #Conte. Idem il bypass… - cigurt88 : RT @ultimora_pol: #Italia #Russia Giancarlo #Giorgetti: 'Non mi risulta sia in programma un viaggio a Mosca di #Salvini. Sarebbe comunque u… - MattiaGallo17 : RT @petunianelsole: Giorgetti: 'Non mi risulta sia in programma un viaggio a Mosca' del segretario della Lega, Matteo Salvini. Tali inizia… - ultimora_pol : #Italia #Russia Giancarlo #Giorgetti: 'Non mi risulta sia in programma un viaggio a Mosca di #Salvini. Sarebbe comu… -